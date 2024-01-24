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"Маємо намір сформувати політику "нового прагматизму": Шмигаль на зустрічі із Фіцо

"Маємо намір сформувати політику "нового прагматизму": Шмигаль на зустрічі із Фіцо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Денис Шмигаль проводить зустріч із Роберто Фіцо.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 24 січня проводить зустріч зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо в Ужгороді. На порядку денному – двосторонні відносини країни та підтримка європейських ініціатив.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.  

"Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з Урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам. Впевнений, що сьогоднішня зустріч із прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Фіцо зробив скандальну заяву про "відсутність" війни в Києві.

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