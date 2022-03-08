"Маємо підтримку, маємо розуміння": Зеленський провів розмови з низкою світових лідерів

В України нова сторінка у відносинах з Нідерландами, сказав голова держави.

Президент України Володимир Зеленський провів 8 березня перемовини з низкою світових лідерів та заявив про підтримку та розуміння з їхнього боку.

Про це голова держави сказав під час свого вже традиційного щоденного відеозвернення.

"Говорив сьогодні з Марком Рютте – прем’єр-міністром Нідерландів. У нас нова сторінка у відносинах з Нідерландами. Дякую за підтримку. (Говорив – ред.) з прем’єром Ізраїлю Беннетом, прем’єром Люксембургу Бетелем, президентом Франції Макроном. Маємо підтримку, маємо розуміння", – сказав Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського увечері тринадцятого дня війни. «Світ не вірить у майбутнє Росії. Не говорить про нього. Вони говорять про нас, допомагають нам, готуються підтримати нашу відбудову після війни. Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обовʼязково настане оце «після війни». Звернення Президента України Володимира Зеленського увечері тринадцятого дня війни. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 8 березня 2022 р.

Нагадаємо, 7 березня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував спільне відеозвернення до українців, записане разом з прем’єром Канади Джастіном Трюдо та прем’єром Нідерландів Марком Рютте. Зокрема, голова нідерландського уряду сказав про тісну співпрацю для координації гуманітарної допомогиУкраїні, оборонної військової допомоги, і, звісно, для потужного пакету санкцій. "І якщо буде потрібно більше, ми зробимо більше", – сказав Рютте.

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