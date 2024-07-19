"Маємо покінчити з Путіним": Зеленський сказав, коли подасть у відставку

Володимир Зеленський заявив, що може піти з посади президента України, однак це станеться лише після завершення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

Журналіст запитав його, чи можливий той момент, коли Зеленський не зможе продовжувати бути президентом. Той відповів, що так, адже "ми всі -люди".

Він також визнав, що може передати владу комусь іншому, однак наголосив, що це станеться лише після завершення війни з Росією.

"Ми маємо з війною покінчити. Ми маємо покінчити з ним (Володимиром Путіним — ред). Я думаю, це дуже важливо для наших людей і нашої країни", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, за Конституцією України повноваження обраного 2019 року Зеленського мали закінчитися за п'ять років після його вступу на посаду. Але виборів нового глави держави не було. Через російське вторгнення в Україні було запроваджено воєнний стан, який на рівні закону забороняє проведення будь-яких виборів. На цьому тлі Зеленський залишається президентом - доки не буде обрано нового.

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