"Маємо право переміщувати війська на своїй території": у Путіна заявили про "недружні дії" НАТО і США

"Маємо право переміщувати війська на своїй території": у Путіна заявили про "недружні дії" НАТО і США

Мовляв НАТО продить навчання "близько до російського кордону".

Російська Федерація переміщає свої війська на своїй території - це її суверенне право.

Так прокоментував речник президента РФ Дмитро Пєсков скупчення російських військ біля українського кордону.

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"Що б не робила Росія зі своїми військами, вона робить це на власній території. Тут ми навряд чи можемо дозволити і погодитися з тим, щоб хтось заперечував це наше право. Росія вживає певних дій щодо переміщення та передислокації своїх збройних сил в межах власної території на тлі вельми і вельми недружніх дій наших опонентів щодо НАТО, США та різних європейських країн, які проводять вельми недвозначні маневри, навчання у безпосередній близькості від нашого кордону, здійснюють польоти розвідувальної авіації, переміщення кораблів. Це все викликає наше глибоке занепокоєння і змушує нас вживати певних заходів для гарантованого забезпечення власної безпеки", - сказав представник Кремля.

За його словами, для обговорення питань деескалації Москва розраховує "у січні отримати від опонентів з Вашингтона конкретно сформульовані відповіді на (російські) питання, які були озвучені, та пропозиції, які були сформульовані у проєкті тексту відомого договору та відомої угоди".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що за 200 км від російсько-українського кордону перебуває 122 тис. військових РФ, а за 400 км - 143,5 тис. військових. Ситуація біля кордону він назвав неспокійною.

На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ - план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.

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