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"Маємо спільні занепокоєння": у Білому домі зізналися, що обговорюють скупчення російських військ з РФ, Україною та Європою 

"Маємо спільні занепокоєння": у Білому домі зізналися, що обговорюють скупчення російських військ з РФ, Україною та Європою 

Associated Press

США дуже активно спілкуються не тільки з росіянами й українською стороною, але також і з європейськими партнерами.

Зосередження російських військ біля кордону України є темою активних консультацій, які адміністрація Байдена проводить з Москвою, Києвом, а також з європейськими партнерами.

Про це заявила під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ. 

"Ми маємо спільні занепокоєння щодо повідомлень про збільшення військової присутності (РФ - ред.) на кордоні",- зауважила речниця адміністрації США, коментуючи останній розвиток подій.

Вона підкреслила, що по цьому питанню США дуже активно спілкуються не тільки з росіянами й українською стороною, але також і з європейськими партнерами.

Нагадаємо, що раніше у ЄС прокоментували переміщення російських військ поблизу українського кордону

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