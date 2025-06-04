Майкл Даффі, причетний до блокування допомоги Україні, призначений на ключову посаду в Пентагоні

Пентагон / © Associated Press

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У вівторок, 3 червня 2025 року, Сенат США затвердив на посаду заступника міністра оборони з питань закупівель та забезпечення. Голосування пройшло за партійною лінією: 51 сенатор підтримав призначення, 45 — виступили проти.

Про це пишуть американські ЗМІ.

Майкл Даффі відомий своєю роллю в скандалі 2019 року, коли, обіймаючи посаду в Адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому, він дав вказівку Пентагону призупинити надання $391 мільйона військової допомоги Україні. Це рішення стало ключовим епізодом у першому імпічменті президента Дональда Трампа, якого звинуватили в зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.

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Призначення Даффі відбулося на тлі візиту до Вашингтона української делегації на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Під час візиту плануються зустрічі з високопосадовцями США, зокрема з державним секретарем Марко Рубіо, для обговорення подальшої військової та економічної підтримки України.

Призначення Майкла Даффі на ключову посаду в Пентагоні викликає занепокоєння серед прихильників України, оскільки він відповідатиме за програми озброєнь та логістики, які є критично важливими для обороноздатності країни.

Зазначимо, що у понеділок, 2 червня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо економічних та оборонних угод. За його словами, Україна хоче запропонувати Штатам угоди і про вільну торгівлю.

Ба більше, Зеленський анонсував зустрічі з цього питання.

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«Будуть відповідні зустрічі. Ми можемо говорити, що цього тижня, ну, я вже говорю це журналістам. Але я поки не буду розкривати, у якому форматі. Ми плануємо, це буде в США. Там будемо підіймати саме ці два питання», — сказав президент.