"Маю переконатися, що він живий": адвокат Саакашвілі підтвердив, що його клієнта перевезли до в'язниці

"Маю переконатися, що він живий": адвокат Саакашвілі підтвердив, що його клієнта перевезли до в'язниці

Захисник хоче зустрітися зі своїм клієнтом.

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі вивезли з військового шпиталю до Горі у невідомому напрямку, написав у соцмережах адвокат політика Ніка Гварамія, — пише "Інтерфакс".

Пізніше адвокат сказав, що перебуває біля Руставської в'язниці та бажає зустрітися зі своїм клієнтом.

"Я маю зустрітися з Міхеілом Саакашвілі і переконатися, що він живий", зауважив Гварамія.

Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. Оскільки у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років ув'язнення за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Після повернення Саакашвілі до Грузії проти нього було відкрито ще одну справу – про незаконне перетинання кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування та оголосив себе політв'язнем. Він не їв 50 днів. Його госпіталізували до військової лікарні через тяжкий стан здоров'я.

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