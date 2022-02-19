"Маючи підтримку партнерів чи не маючи": Зеленський заявив, що Україна буде захищати свою землю

"Маючи підтримку партнерів чи не маючи": Зеленський заявив, що Україна буде захищати свою землю

Україна вже 8 років є щитом Європи і 8 років стримує одну з найбільших армій світу, наголосив очільник нашої держави.

Ми будемо захищати свою землю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 19 лютого на Мюнхенській безпековій конференції.

"Більше немає чужої війни... Ми будемо захищати свою землю маючи підтримку партнерів чи не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи 5 тисяч шоломів. Ми цінуємо будья-якому допомогу, але всі ми маємо розуміти, що це не благодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати. Не благодійні жести, за які Україна має низько вклонятись", - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна вже 8 років є щитом Європи і 8 років стримує одну з найбільших армій світу.

Трансляція виступу президента наживо