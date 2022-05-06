"Мають силу ядерної держави": Зеленський заявив про впевненість Росії у безкарності за воєнні злочини

"Мають силу ядерної держави": Зеленський заявив про впевненість Росії у безкарності за воєнні злочини

Президент Володимир Зеленський заявив – Росія вважає, що не буде притягнута до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини через загрозу ядерної зброї.

Зеленський також заявив, що Росія підраховує, скільки часу потрібно, щоб ядерні ракети вразили європейські столиці.

Про це глава держави сказав під час ви ступу на віртуальному заході, проведеному інститутом політики Chatham House для обговорення війни.

"Росія вважає, що їхню відповідальність можна відкласти на десятиліття, і вони не думають, що відповідатимуть за воєнні злочини, тому що мають силу ядерної держави і ядерний шантаж після багатьох десятиліть", – сказав Зеленський.

"Вони роблять це через почуття безкарності. Росія таким чином шантажує Європу погрозами", – додав він.

Нагадаємо, 2 травня Зеленський прокоментував ядерну загрозу від Росії та заявив, що влада розглядає загрозу будь-якої атаки ворога.

Ініціатива "Трибунал для Путіна": як фіксують злочини росіян в Україні та хто за них відповість

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