"Мають вплив на окупантів": Зеленський розповів, кого Україна залучає до обміну військовополоненими

"Мають вплив на окупантів": Зеленський розповів, кого Україна залучає до обміну військовополоненими

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна залучає до процесу обміну військовополонених ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста і декілька держав, які мають той чи інший вплив на Росію.

Зеленський також повідомив, що не має наразі інформації щодо умов тримання українських полонених і допомоги, яку їм надають.

Про це глава держави розповів на спільному з прем'єр-міністром Люксембургу брифінгу 21 червня.

"Ми маємо робити все на політичному рівні. Ми підключаємо максимально партнерів до цього процесу – і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ООН, і декілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів", – сказав президент.

"Дуже хочеться, щоб обмін відбувався. Щоб ті чи інші партнери, які брали на себе зобов'язання допомагати з обміном, справді дотримали свого слова. Ми в це не лише віримо. Ми працюємо. Робота відбувається на майданчику ГУР. Вони керують цим процесом", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні російські засоби масової пропаганди повідомили, що з Маріуполя командирів "Азову" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві.

За інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, більшість полонених військових з Маріуполя росіяни вивезли і утримують на тимчасово окупованій території Донецької області. Проте достеменно не відомо, чи там перебувають усі військові.

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