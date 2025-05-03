Майже кожна ніч в Україні обертається на жах — Зеленський прокоментував атаку РФ на Харків

Атака Росії на Харків 2 травня / © ДСНС

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У ніч проти 3 травня 2025 року Росія вчергове обстріляла Україну. Харків атаковано десятками “Шахедів”. Пошкоджені житлові будинки, підприємства, цивільна інфраструктура. Станом на зараз відомо про більше ніж 40 постраждалих. Скрізь працюють рятувальники і відповідні служби.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив президент України Володимир Зеленський.

"Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати”, — сказав глава держави.

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“Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись”, — наголосив очільник української нації.

Нагадаємо, що ввечері 2 травня 2025 року у Харкові пролунали потужні вибухи. Влада попередила, що місто перебуває під потужною атакою російських дронів.