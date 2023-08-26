Майже 4 млн тонн: росіяни крадуть зерно на тимчасово окупованих територіях і перепродують в РФ

З них 1,4 млн тонн вкрали на Запоріжжі

На тимчасово окупованих територіях, за виключенням півострова Крим, було вкрадено 3,7 млн тонн українського зерна.

Про це інформує Центр національного спротиву.

З них 1,4 млн тонн вкрали на Запоріжжі. Все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами в рази нижче ринкових.

Далі зерно перепродається дотичним до гауляйтерів підприємствам й реалізується за ринковими цінами у самій РФ.

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"Центр національного спротиву наголошує, що кожен дотичний до крадіжки зерна буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України", - йдеться у повідомленні.

22 серпня, у ЗМІ повідомили, що президент Туреччини Ердоган вирішив відвідати Путіна в Росії. За інформацією, яку отримало видання, цей візит "стане найважливішим кроком для продовження угоди про зерновий коридор".

Нібито спочатку російський диктатор планував сам летіти до Анкари, але передумав.