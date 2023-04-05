Майже 50 держав засудили Росію за зловживання в Радбезі ООН щодо викрадення дітей з України

Підписанти наголосили, що жодна кількість дезінформації з боку РФ не може ні спростувати істину, ні захистити від відповідальності за злочини.

49 держав світу та Євросоюз засудили Росію за організацію засідання Ради Безпеки ООН щодо нібито правових підстав викрадення дітей з тимчасово захоплених територій України.

Про це йдеться у спільній заяві.

"Сьогодні Російська Федерація знову зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН з метою поширення дезінформації стосовно організованих нею викрадень та незаконних примусових депортацій тисяч українських дітей", – йдеться в тексті документа.

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В опублікованій заяві зазначається, що про незаконні вивезення дітей з України до РФ свідчать численні достовірні джерела, як-от Міжнародний кримінальний суд, академічні інститути, ЗМІ та незалежні неурядові організації.

"Ми беззастережно засуджуємо дії Російської Федерації в Україні, включно із, зокрема, насильницькою депортацією українських дітей, а також іншими брутальними порушеннями щодо дітей, вчиненими російськими військами в Україні. Жодна кількість дезінформації, яку розповсюджує Російська Федерація, не може ні спростувати істину, ні захистити людей від відповідальності за ці злочини", – резюмували автори заяви.

Цю заяву підписали: Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія, США та ЄС.

Statement on behalf of: pic.twitter.com/kcicaAwx5s — Canada Mission UN #StandWithUkraine (@CanadaUN) April 5, 2023

Нагадаємо, 1 квітня Росія почала головувати в Радбезі ООН. Цей факт розкритикував президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що "терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де".

А очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що членство Росії в Радбезі ООН є незаконним, тож країна не має права головувати там.

Зауважимо, за даними станом на 28 березня, росіяни незаконно вивезли з України понад 19,5 тис. дітей.

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