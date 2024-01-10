Майже 50 країн засудили КНДР і РФ за передачу балістичних ракет та удари ними по Україні

Щонайменше 47 країн виступили з рішучим засудженням Північної Кореї і Росії через порушення ними численних резолюцій Ради Безпеки ООН, коли РФ незаконно отримала від Пхеньяна балістичні ракети та застосувала їх по мирних містах України.

Про це пише Укрінформ.

«Ми в найрішучіший спосіб засуджуємо експорт КНДР і закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, а також використання РФ цих ракет проти України 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року»,- наголошується в спільній заяві.

Застосування цієї зброї лише посилює страждання українського народу, підтримує загарбницьку війну Росії та підриває глобальний режим нерозповсюдження.

Передача балістичних ракет разом із будь-якою іншою зброєю та пов’язаними з ними матеріалами з КНДР до Росії «грубо порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН», наголосили глави зовнішньополітичних відомств.

«Ми уважно стежимо за тим, що Росія надає КНДР в обмін на цей експорт зброї. Ми закликаємо КНДР і Росію дотримуватися відповідних резолюцій РБ ООН і негайно припинити всі дії, які їх порушують»,- зауважується в документі.

У заяві також міститься заклик до всіх держав-членів ООН приєднатися до засудження Москви й Пхеньяна, які грубо порушують резолюції Ради Безпеки, обов’язкові до виконання.

«Ми також закликаємо КНДР відповісти на численні та справжні пропозиції повернутися до дипломатії, єдиного шляху до міцного миру на Корейському півострові»,- резюмували в документі.

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Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) ще раніше писали, що Росія намагається отримати балістичні ракети з-за кордону, оскільки вони за певних обставин є більш ефективними для ураження цілей в Україні.

Російські війська регулярно застосовують балістичні ракети малої дальності для атак по українських містах, розташованих ближче до лінії фронту, і ці ракети, на думку військових аналітиків, більш ефективно обходять українські системи ППО.

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