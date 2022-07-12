Майже півсотні країн ООН засудили спроби Росії виправдати війну "неонацизмом"

Майже 50 держав ООН поширили заяву щодо засудження намагань Росії виправдати воєнне вторгнення в Україну через брехливі наративи.

Про це пише Укрінформ.

«Ми засуджуємо Росію за те, що вона знову зловживає своїм місцем у Раді Безпеки ООН для поширення дезінформації. Ми відкидаємо зусилля Росії зі спотворення історії у своїх політичних цілях та просування вкрай шкідливих брехливих наративів і дезінформації про сусідні країни, зокрема шляхом навішування на інших ярликів «неофашистів» і «неонацистів», які не мають під собою жодних підстав», - йдеться в тексті заяви.

Йдеться про ще одну цинічну і прозору спроба Росії виправдати своє неспровоковане, повномасштабне й незаконне вторгнення в Україну.

Таким чином Росія намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від кричущих порушень нею Статуту ООН та інших норм міжнародного права.

Також читайте Для подолання голоду у світі необхідна деблокада українських портів - ООН

Автори заяви наголошують, що й далі засуджуватимуть нацизм, неонацизм, антисемітизм, антиромський расизм та інші форми расизму, расової дискримінації, ксенофобії та нетерпимості.

Серед країн, що підписали заяву, - Україна, держави ЄС, Австралія, Канада, Хорватія, Грузія, Японія, Молдова, Чорногорія, Велика Британія, США тощо.

Читайте також:

Засідання ООН: чи використає Росія майданчик організації, щоби знову поширити антиукраїнську пропаганду