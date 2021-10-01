Медицина Афганістану стоїть на межі краху — Червоний Хрест

Понад 20 тисяч медичних працівників в Афганістані на цей час знаходяться без роботи або працюють.

Медицина Афганістану перебуває на межі колапсу.

Про це заявив глава підрозділу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Азійсько-тихоокеанському регіоні Олександр Матеу, — пише "Інтерфакс".

"Люди можуть погодитися пропрацювати без зарплати ще кілька тижнів, але в якийсь момент медикаменти закінчаться. Якщо ти не можеш навіть включити світло, якщо тобі нічого запропонувати відвідувачам твоєї клініки, доведеться закрити двері", — зауважив Матеу.

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Понад 20 тисяч медичних працівників в Афганістані на цей час знаходяться без роботи або працюють, не отримуючи зарплату. Понад 7 тис. Цих працівників є жінками. Він також зазначив, що, якщо в країні не буде грошей для відновлення виплати заробітної плати, прихід зими може привести до великого гуманітарної кризи.

Нагадаємо:

Новий ректор Кабульського університету Мухаммад Ашраф Гайрат заборонив жінкам вчитися і працювати в установі.

вчитися і працювати в установі. Також після захоплення влади в Афганістані "Талібан" заборонив перукарям з провінції Гільменд голити або стригти бороди, заявивши, що це "порушує їх тлумачення ісламського закону".

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