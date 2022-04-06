"Медійний хайп": Київ відреагував на заяву Орбана про перемовини в Будапешті

"Медійний хайп": Київ відреагував на заяву Орбана про перемовини в Будапешті

Про це повідомив радник голови ОПУ, член делегації України на переговорах з РФ Михайло Подоляк.

В Офісі президента України назвали слова прем’єра Угорщини Віктора Орбана про те, що президент РФ Володимир Путін дав позитивну відповідь на його пропозицію про зустріч з лідерами України, Франції та Німеччини в Будапешті – "медійним хайпом".

Про це повідомив радник голови ОПУ, член делегації України на переговорах з РФ Михайло Подоляк в коментарі виданню "Українська Правда"

"Сьогодні багато хто робить політичні заяви, виходячи суто зі своїх інтересів. Частіше це про політичні спекуляції та бажання хайпу. Особливо якщо говоримо про політичних діячів з дуже специфічними політичними поглядами", - сказав Подоляк.

Але реальність трошки інакша, додав він. Є офіційні канали. Є переговорна група, яка постійно на контакті на рівні підгруп.

"Є, нарешті, ключовий міжнародний консультативний формат – на рівні політичних радників, яким опікується з нашого боку Андрій Єрмак. Будь-які реальні пропозиції йдуть тільки через ці канали. Інше – це медійний хайп"", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, що Україна домовилася, що буде створена спільна з Єврпейським Союзом комісія, яка буде розслідувати злочини російської армї в Київській області. Про це президент Володимир Зеленського сказав 5 квітня в інтерв’ю українським ЗМІ. За його словами, країна буде діяти за законодавством, адже живе у "цивілізованому світі".