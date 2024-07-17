Медогляд як основа для депортації: на окуповані території Росія завезла нову партію лікарів

Цього разу партія лікарів прибула з Якутії.
На тимчасово окуповані території сходу України продовжують прибувати російські лікарі для проведення медоглядів місцевого населення, які росіяни використовують як привід для депортації.
Про це інформує Центр національного спротиву.
Через дефіцит робочої сили й відмову місцевих співпрацювати з ворогом на ТОТ прибувають лікарі на ротаційній основі. Цього разу партія лікарів прибула з Якутії. Крім медоглядів їх завданням є робота в мережі шпиталів на ТОТ.
Саме російські гастролери відповідають за направлення на “профілактичні лікування” до різних регіонів РФ, де фіксуються випадки, коли місцевих піддають фільтрації й залишенню там назавжди.
Раніше повідомлялося, що Луганська область окупована на 95%, а на підконтрольній Україні частині проживає всього 45 людей.
Читайте також:
- "Відстійник для криміналу": колаборант із Маріуполя скаржиться на кавказьких шахраїв
- Як український священник очолив опір в окупації: історія про спротив українців від The Telegraph
- Окупанти оголосили "націоналізацію" квартир українців на захоплених територіях Запорізької області