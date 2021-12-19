Медреформи, гральний бізнес: Корнієнко розповів, чим нардепи займуться після канікул

Перший тиждень народних депутатів після завершення канікул буде насиченим.

Народні депутати Верховної Ради повернуться до роботи 25 січня 2022 року. Вони займаються низкою законопроєктів, які не встигли зробити на цьому тижні під час останнього пленарного засідання парламенту.

Про це розповів віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко під час брифінгу.

За його словами, йдеться про закони, які стосуються медичних реформ, накопичувальної пенсії, грального бізнесу та митного ввезення до 150 євро.

"У нас є низка законопроектів, які ми не встигли цього тижня. Це і продовження медичної реформи, оскільки законопроєкти (про реформи- ред.) були відправленні на перше читання. Є законопроекти, пов'язані з соціальними питаннями. Це накопичувальна пенсія, яку ми теж не встигли цього тижня. Не дійшли до реформування податкової складової грального бізнесу", - сказав він.

За словами Корнієнка, втілення цього законопроекту, як зазначив нардеп, принесе нові надходження до бюджету.

"Не дійшли до кількох банальних, але хороших законопроєктів. Так, півроку не можемо проголосувати безмитне ввезення до 150 євро. Багато законів. Вони будуть рухатися. Будемо дивитися на виході з відпустки, як формуватиметься порядок денний", - додав віцеспікер.

Слід зазначити, що останнє пленарне засідання у цьому році відбулося 17 грудня. Депутати свій останній робочий день у 2021 році відсвяткували знаменитим хітом "Щедрик".

Як повідомлялося, народні депутати скоротили кількість пленарних тижнів для роботи після Нового року в січні. Так, замість двох вони працюватимуть працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень.

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