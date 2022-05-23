Медведчук дав СБУ покази проти Порошенка: подробиці

Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Затриманий Медведчук почав давати покази.

СБУ публікує відео зізнань політика.

Зокрема, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. Колишній президент, як стверджує кум Путіна, не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

Фото: СБУ

Таким чином, затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента, повідомляє СБУ. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А від травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично – у ватажків бойовиків.

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи від президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – пояснив затриманий.

Він також назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави: колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур, наголошує спецслужба.

Вказано, що Служба безпеки продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, утік з України ще на початку російського вторгнення. 18 березня суд Львова заочно заарештував нардепа, а Держбюро розслідувань звернулося до українців за допомогою у розшуку Медведчука. Крім того, у Віктора Медведчука конфіскували предмети мистецтва та транспортні засоби. Їх згодом реалізують, а гроші перерахують ЗСУ та витратять на відбудову зруйнованої інфраструктури.

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