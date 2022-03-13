Медведчук має приватний вагон-ресторан з золотим самоваром та гербами Росії: журналісти показали фото

Лише одна срібна виделка зі столового набору коштує від 3 до 9 тис. грн.

На території розкішного маєтку нардепа від "ОПЗЖ", кума президента Росії Віктора Медведчука у Пущі-Водицірозташований приватний вагон-ресторан на справжнісінькій колії та залізничному пероні.

Про це повідомили журналісти проєкту "Слідство.Інфо".

Залізничний вагон вкритий зеленою маскувальною сіткою. Журналістам вдалося потрапити всередину завдяки активістам, які зараз охороняють маєток Медведчука після його втечі з-під домашнього арешту.

Фото "Слідство.Інфо"

Вагон розташований на справжніх рейках, де є також перон з лавками для очікування, годинником та ліхтарями. Над пероном висить назва станції – "Дальняя".

Фото "Слідство.Інфо"

Фото "Слідство.Інфо"

На самому вагоні нанесений напис великими золотими літерами Pullman. Це компанія, яка виготовляє люксові авто та залізничні вагони. Такі вагони-ресторани Pullman були популярними у минулому столітті, коли заможні європейці подорожували залізницею.

Фото "Слідство.Інфо"

Журналісти з’ясували, що саме цей вагон був зроблений руками сотні українських майстрів, а дизайнери просто "позичили" ескізи у люксової марки Pullman.

Інтер’єр вагона більше схожий на музей: позолота, яскраво-червоний оксамит та білі скатертини.

Фото "Слідство.Інфо"

Фото "Слідство.Інфо"

У потязі є основна зала десь на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і вбиральня.

Фото "Слідство.Інфо"

Фото "Слідство.Інфо"

При вході розташована барна стійка. Склянки в барі ­мають позолочений герб Росії. Такі склянки виготовляє російський "Кубачінський комбінат" і коштують вони по п’ять тис. грн за штуку.

Фото "Слідство.Інфо"

Ліворуч біля барної стійки розташована настільна лампа – ексклюзивний виріб від французького бренду Bronze D’Art Français, модель називається "Наполеон lll". Ніжка зроблена із зеленого мармуру, а оздоблення виконано із чистого золота. Вартість ­– понад 100 тис. грн – і це ціна без абажура.

Фото "Слідство.Інфо"

Фото "Слідство.Інфо"

Фото "Слідство.Інфо"

Праворуч на барі стоїть кавомашина люксового італійського бренду Elektra. Базова модель такого типу кавоварки коштує від 220 тис. грн.

У кутку вагона стоїть щось схоже на російський самовар. Деякі елементи мають вигляд позолоти.

Фото "Слідство.Інфо"

На невеличкій кухні вагона шафи та полиці заставлені столовими наборами від люксового французького бренду Cristofle Paris. Лише скриня для зберігання срібних виделок, ложок та ножів коштує 14 тис. грн. Кожна срібна виделка та ложка цього бренду коштує від 3 до 9 тис. грн. У кухонних шафах – десятки коробок зі срібними наборами столових приладів від цього бренду.

Фото "Слідство.Інфо"

Фото "Слідство.Інфо"

Цей вагон Медведчуку подарувала його дружина Оксана Марченко на минулий день народження ­– 7 серпня 2021 року. Під вагоном побудували велику кухню та комори для зберігання продуктів.

Важко підрахувати точну вартість цього вагону, але про ціну може свідчити один цікавий елемент. На ньому є кілька залізних емблем Compagnie Internationale des Wagons-Lits, які встановлювали на такого типу вагони Pullman. Оригінальна деталь цієї емблеми на Ebay коштує майже два млн грн.

Фото "Слідство.Інфо"

Нагадаємо, раніше журналісти показали маєток Медведчука зсередини, в якому є окрема кімната з шубами, кулемет "Максим" і тарілки HERMES.