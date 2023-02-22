Медведчук подав до суду проти ВР через те, що його позбавили депутатського мандата

Колишній нардеп від "ОПЗЖ" та кум Путін Віктор Медведчук, який за обміном перебуває у Росії, подав до суду проти Верховної Ради через те, що його позбавили депутатського мандата.

Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

"Закликаю людей не вестися на популістські заклики деяких політиків, які на догоду проросійським силам підбурюють до неконституційних, волюнтаристських рішень. Адже маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, Маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата. Це свідчить про те, що фанати путіна шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень влади. Для того, щоб у них такого шансу не було, очищення парламенту проходитиме виключно в конституційний спосіб", - йдетсья у його дописі.

Тому Арахамія закликав усіх депутатів від заборонених партій скласти повноваження. Також він додав, що до роковин повномасштабного вторгнення у Раді очікують щонайменше мінус три депутатські мандати від проросійської партії "ОПЗЖ".

Затримання та обмін Віктора Медведчука

Нагадаємо, що колишнього нардепа від проросійкої партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Служба безпеки України затримала 12 квітня 2022 року

21 вересня відбувся історичний обмін полоненими. Тоді Україна повернула з російського полону 200 захисників Маріуполя та легандарних "азовців" в обмін на Медведчука.

Нещодавно стало відомо, що під час розстрілів активістів Майдану на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року колишній президент України Віктор Янукович вів активні телефонні розмови з екснардепом Віктором Медведчуком.

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