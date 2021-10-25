Медведчук "відвалився": Данілов розповів про групи, які хочуть представляти інтереси Путіна в Україні

Медведчук "відвалився": Данілов розповів про групи, які хочуть представляти інтереси Путіна в Україні

За словами Данілова, між цими групами триває "колосальна боротьба".

В Україні є як мінімум три групи, які конкурують між собою за те, що представляти всередині нашої держави інтереси президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"На російському напрямку зараз відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих людей, які знаходяться на території нашої країни. Між цими групами йде зіткнення. Зараз між цими групами йде з'ясування взаємин, хто буде тут старшим і представляти інтереси РФ", — сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що в Україні налічується мінімум три групи, які з'ясовують, хто представлятиме тут інтереси Володимира Путіна. За його словами, кум Путіна Віктор Медведчук, на якого наклали санкції і який перебуває під домашнім арештом, був однією з цих груп.

"Група, що відвалилася – це була група Медведчука, четверта", — підсумував Данілов.

Нагадаємо:

11 жовтня Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень.

про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень. 12 жовтня суддя відхилила клопотання прокурора і залишила Медведчука під домашнім арештом.

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі.

в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.

народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави. Перед початком судового засідання нардеп поспілкувався із журналістами, вкотре заявивши, що справа проти нього – "туфта й фальсифікація". Він назвав несправжніми всі записи розмов, якими слідство доказує його вину.

Новини України: Медведчуку обрали запобіжний захід

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання