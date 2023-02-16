Медведчук заявив, що тепер постійно та "вимушено"живе у Москві: що ще нарозповідав кум Путіна

Розслідування і справи щодо себе в Україні підозрюваний у держзраді політик описав як "страшне горе для сім'ї".

Екснардеп України, кум президента РФ Віктор Медведчук розповів, що тепер "вимушено" живе в Москві.

Про це підозрюваний у держзраді політик заявив у інтерв’ю російським засобам масової пропаганди.

"Я раніше приїжджав до Москви в різних справах, я приїжджав на один день: вранці приїжджав, ввечері їхав. А зараз я постійно живу в Москві, вимушено. Я не залишав Україну, мене обміняли", – розповів Медведчук.

Він також розповів, що бачився зі своєю молодшою донькою Дариною. Раніше медіа інформували, що вона живе в Москві щонайменше від 2021 року і навчається у Вищій школі економіки. У повідомленнях йшлося, що з Дариною, можливо, живе і її мама, третя дружина Медведчука – Оксана Марченко.

Проросійський політик поділився своїми спогадами про своє затримання в Україні 2021 року за підозрою у держзраді. Той день кум президента РФ назвав "найважчим у житті", а розслідування і справи щодо себе описав як "страшне горе для сім'ї".

За словами Медведчука, українські слідчі не застосовували щодо нього фізичного насильства, однак він поскаржився на начебто постійний психологічний тиск.

Нагадаємо, в січні 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства підозрюваних у держзраді нардепів, серед яких був і Медведчук. Згодом Верховна Рада позбавила Медведчука мандата народного депутата.

Додамо, що Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни. У квітні 2022 року він був затриманий під час спроби втечі з України та через певний час обміняний на 200 українських полонених.

Зауважимо, що в січні 2023 року Медведчук написав пропагандистську статтю, в якій заявив, що у розв'язаній Росією війні проти України винен Захід. Він також звинуватив Європу і США "у небажанні миру в Україні" та заявив, що світ повинен враховувати інтереси Росії.

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