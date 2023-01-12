Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна позбавлять статусу нардепів: у Раду внесли проєкти рішень

Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна, яких підозрюють в співпраці з Росією і у яких забрали громадянство України, тепер позбавлять ще і статусу народних депутатів.

Відповідні проєкти постанов уже зареєстрували у Верховній раді.

На сайті Парламенту зареєстрували проєкти постанов про позбалення Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна статусу народного депутата України - № 8349, № 8350, № 8351, № 8352

Напередодні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук інформував, що законодавчий орган влади розгляне ці постанови невідкладно.

"Парламент невідкладно розгляне питання про дострокове припинення повноважень цих народних депутатів на найближчому пленарному засіданні. І зроблено це буде відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 81 Конституції України, а не свавільних забаганок тих чи інших груп в межах Парламенту", - інформував Стефанчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 січня повідомив, що він позбавив громадянства чотирьох народних депутатів-зрадників - Медведчука, Деркача, Кузьміна та Козака.

Депутати-зрадники працювали на Росію: що відомо

За даними правоохоронців, кум Путіна Віктор Медведчук був причетний до агресії проти України. Зрадник намагався втекти з України, проте його затримали та обміняли на українських військових.

Народному депутату від ОПЗЖ Ренату Кузьміну у жовтні 2022 року повідомили про підозру в державній зраді. Правоохоронці провели вже понад 10 обшуків у місцях, де міг проживати зрадник. Наразі встановлюють місце проживання депутата-втікача.

Тарас Козак, який був власником пропагандистських ЗМІ, пов'язаних з кумом Путіна Медведчуком, які закрили за рішенням РНБО, встиг втекти з України. У його помешканнях та підприємствах на Львівщині проводили масштабні обшуки.

Нардепа Андрія Деркача підозрюють в співпраці з Росією. За даними слідства, за роботу в інтересах Росії зрадник отримав 567 тис. доларів.

Читайте також: