Медведчуку змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання у справі про держзраду

Медведчуку змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання у справі про держзраду

Медведчука, зокрема, судять у справі про держзраду і замах на розграбування національних ресурсів у Чорному морі.

Печерський районний змінив запобіжний захід для народного депутата від ОПЗЖ, кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука з домашнього арешту на особисте зобовʼязання до 31 грудня. Йдеться про першу справу - про держзраду і розграбування національних ресурсів у Чорному морі.

Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва 2 листопада.

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За рішенням суду, Медведчуку заборонено виїжджати за межі Києва та області без спеціального дозволу. В Офісі генпрокурора пояснили, що у нардепа закінчується термін домашнього арешту у цьому кримінальному провадженні. Таким чином, його більше не мають права тримати вдома.

"Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим. Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення, – особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків", – пояснили в Офісі генпрокурора.

На Медведчука прокурори просили покласти такі обов'язки:

прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до с

писку, визначеному слідчим або прокурором;

здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Утім, за другою справою, за фактом державної зради та сприяння терористичній діяльності, кум Путіна залишається під домашнім арештом.

Нагадаємо, генепрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Підписані підозри стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Йдеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму та передавання Росії секретних даних про підрозділ ЗСУ.

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Новини України: Медведчуку обрали запобіжний захід

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