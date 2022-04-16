Медведчуку змінять запобіжний захід через втечу з-під домашнього арешту - Венедіктова

Проросійського політика підозрюють у державній зраді, він фігурант у двох кримінальних провадженнях.

Затриманому депутату від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку змінять запобіжний захід через втечу з під домашнього арешту.

Про це 15 квітня повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону.

"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. І коли тоді були якісь можливості домашнього арешту, знаходили суди, то на сьогодні вже зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою. Тому після такого виявлення пана Медведчука він однозначно повинен перебувати тепер під вартою і очікувати на розгляд суду", - сказала вона.

Венедіктова пояснила, що втеча Медведчука не буде кваліфікуватися додатково. Її використають виключно для зміни запобіжного заходу.

"Ви пам'ятаєте, що у нас щодо Медведчука є дві справи. У першій справі вже слідство у нас закінчено, причому там дуже "гарні" статті. Ми на початку травня минулого року надали підозру у державній зраді, і якраз 438-а – це військовий злочин. Друге провадження ми ще розслідуємо, там ми подивимося, до яких результатів ми дійшли", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. "Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні!" - написав він та показав фото Медведчука.

Пізніше стало відомо, що Медведчук хотів утекти через Придністров’я до Москви. Проте його у військовій формі Збройних сил України затримали на Київщині.

Вадим Денисенко поділився деталями арешту Медведчука

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