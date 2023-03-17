Медведєв через ордер на арешт Путіна згадав про туалетний папір

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв порівняв ордер на арешт, виданий у п’ятницю, 17 березня, Міжнародним кримінальним судом на ім'я російського президента Володимира Путіна, з туалетним папером. Це перша реакція високопосадовця з Росії на рішення Гаазького суду.

“Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Немає потреби пояснювати, де використовувати цей папір”, – написав соратник кремлівського диктатора у Twitter англійською мовою, закінчивши своє повідомлення смайликом, що символізує туалетний папір.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023

Раніше речник господаря Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Росія, як деякі інші держави, не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду", а рішення про ордер на арешт Путіна назвав "нікчемним".

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Речниця російського МЗС Марія Захарова також заявила, що на території Росії МКС “немає повноважень”.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової за вчинення воєнного злочину - незаконну депортацію українських дітей. Президент України Володимир Зеленський вважає, що ордер Гаазького суду на арешт Путіна має реальну перспективу.

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