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Медведєв цинічно порівняв переговори щодо України обіднім столом

Медведєв цинічно порівняв переговори щодо України обіднім столом

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв порівняв Україну з котлетою по-київськи

Україна у цьому "меню" виявилася, на думку росіянина, котлетою по-київськи.

Колишній російський президент Дмитро Медведєв цинічно порівняв переговори поміж президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним щодо України з обіднім столом.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X, причому — англійською мовою. 

"Телефонна розмова президентів Путіна і Трампа підтвердила відому думку — в їдальні тільки Росія і Америка. У меню: легкі закуски — брюссельська капуста, британська фіш-енд-чипс та паризький півень. Основна страва — котлета по-київськи. Смачного!", — написав Медведєв. 

Нагадаємо, 18 березня відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Телефонна розмова тривала близько двох годин.

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