Медведєв лякає Європу газом по 2 тис. євро через "Північний поток-2"

Медведєв лякає Європу газом по 2 тис. євро через "Північний поток-2"

Дмитро Медведєв відреагував на зупинку сертифікації газопроводу.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що тепер Європа купуватиме газ по 2 тис. євро за тисячу кубічних метрів.

Про це він написав у Twitter.

Таким чином, він відреагував на заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца про зупинку сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

"Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік — 2". Ну що ж. Ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть 2 000 євро за тисячу кубів газу!", - написав він.

Нагадаємо, міністерство економіки Німеччини призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2". Канцлер Олаф Шольц засудив визнання Росією незалежності окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Німеччина вирішила призупинити сертифікацію газопроводу, оскільки він не відповідає вимогам Євросоюзу.