Медведєв накинувся з погрозами на НАТО через збивання дронів над Україною
Дмитро Медведєв відреагував на ініціативу деяких західних політиків щодо створення «безпольотної зони» над Україною.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив країнам НАТО, якщо ті вирішать збивати російські безпілотники над Україною.
Про це посадовець написав у своєму телеграм-каналі.
За словами Медведєва, збиття російських дронів над Україною за участю країн Альянсу означатиме війну з Росією.
«Реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення „безпольотної зони над „Україною“ та можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть лише одне — війну НАТО з Росією«, — йдеться у заяві заступника голови Радбезу РФ.
Нагадаємо, після вторгнення російських дронів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати ці БпЛА та ракети у повітряному просторі України. Сікорський вважає, що технічно НАТО та ЄС здатні це зробити, але рішення має бути ухвалене колективно, а не лише Польщею.
До слова, західні експерти радять НАТО почати перехоплювати російські ракети та дрони у повітряному просторі над західними регіонами України. Ця ініціатива, відома як «Небесний щит», передбачає використання 120 винищувачів Альянсу, які б діяли в безпечній зоні, недосяжній для російської ППО. На думку експертів, такий крок змусить Росію бути більш схильною до переговорів.