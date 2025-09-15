Медведєв накинувся з погрозами на НАТО через збивання дронів над Україною

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив країнам НАТО, якщо ті вирішать збивати російські безпілотники над Україною.

Про це посадовець написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Медведєва, збиття російських дронів над Україною за участю країн Альянсу означатиме війну з Росією.

«Реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення „безпольотної зони над „Україною“ та можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть лише одне — війну НАТО з Росією«, — йдеться у заяві заступника голови Радбезу РФ.

Нагадаємо, після вторгнення російських дронів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати ці БпЛА та ракети у повітряному просторі України. Сікорський вважає, що технічно НАТО та ЄС здатні це зробити, але рішення має бути ухвалене колективно, а не лише Польщею.

До слова, західні експерти радять НАТО почати перехоплювати російські ракети та дрони у повітряному просторі над західними регіонами України. Ця ініціатива, відома як «Небесний щит», передбачає використання 120 винищувачів Альянсу, які б діяли в безпечній зоні, недосяжній для російської ППО. На думку експертів, такий крок змусить Росію бути більш схильною до переговорів.