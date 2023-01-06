Медведєв назвав українців невдячними, бо відкинули "різдвяне перемир'я" Путіна

Прихвостень диктатора Володимира Путіна, заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв не стримався, аби не видати чергову нісенітницю. Цього разу експрезиденту РФ не сподобалася реакція України та й світу на оголошене головою Кремля "різдвяне перемир'я".

Про це Медведєв написав на своїй сторінці у Мережі.

Посіпака диктатора ображено заявив, що українці невдячні, бо "свині не мають жодної віри і вродженого почуття вдячності". Мовляв, з барського плеча "українцям було простягнуто руку християнського милосердя на Велике Свято, а їхні керівники її відкинули".

"Думаю, більшість наших військовослужбовців, які беруть участь у "спеціальній військовій операції" спокійно видихнула, почувши відмову головних українських клоунів припиняти вогонь на Різдво. Менше проблем і лукавства", - заявив "придворний блазень Путіна".

Ба більше - йому начебто шкода людей, які через це "втратили можливість сходити до церкви". Представник російського Радбезу цинічно заявив, що українці "розуміють тільки грубу силу".

Не стримався Медведєв, аби не згадати у своєму дописі і європейських політиків, які також не оцінили жест "фюрера" Путіна. Він грубо висловився на одресу міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок - назвав її "малограмотною німецькою бабою". Мовляв, "спадкоємці нацистів ніколи не шкодували ні людей, ні тварин".

Путінське "різдвяне перемир'я"

Палкий прихильник Путіна патріарх Кирило першим цинічно закликав до "перемир’я" на Різдво, 7 січня. Мовляв, для того, "щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христове".

Згодом з'явилася інформація, що Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу припинити вогонь по всій лінії зіткнення сторін в Україні на Різдво. У Кремлі звернулися до української сторони із закликом також оголосити режим припинення вогню на свята.

Потім вже Шойгу заявив про нібито "36-годинне припинення вогню в Україні". Воно має тривати від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Реакція Україти на світу не забарилася. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав ці дії "пропагандою та пасткою".

Американський президент Джо Байден висловив скептицизм щодо припинення вогню. За його словами, таким способом очільник Кремля хоче отримати "передишку".

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