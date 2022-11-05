Медведєв назвав війну священним конфліктом: редактор The Insider порівняв режим Путіна з ІДІЛом

Заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв назвав війну РФ в Україні священним конфліктом із сатаною. Російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський наголошує, що подібні висловлювання російських високопосадовців ставлять режим президента Володимира Путіна в один ряд із терористичними організаціями - як ІДІЛ.

Таку думку Олевський висловив "24 каналу".

"Річ у тім, що слова Мєдвєдєва про те, що ми боремося з сатаною, іблісом, насправді ставлять режим Путіна, від імені якого він це каже, як мінімум раду безпеки, якою, вочевидь, ці слова промовляються, буквально на одну планку з терористичними організаціями такими, як, наприклад, ІДІЛ", - каже журналіст.

За його словами, Москва заграє із релігійною темою та найбільш глибинними почуттями. Крім того, такі заяви виводять усе на релігійно-фундаменталістську історію справжнього релігійного фанатизму.

"Вони ніби як найнижче і найбільш піднесене ставлять разом, змішують його – і те, що після цього відбудеться з цим піднесеним, я не розумію", - сказав журналіст.

Олевський наголошує, якщо раніше подібними заявами кидався Рамзан Кадиров, то тепер заявив лунають ще й з Москви. Релігійними висловлюваннями відомий ІДІЛ. Мовляв, так терористи пяснювали, чому вбивають людей.

Редактор The Insider заявив: насправді це говорить про те, що вони не ідіоти, принаймні в тому сенсі, в якому розуміється це слово. З його слів, росіяни вже привчили людей до того, що українці не ті люди, яких потрібно шкодувати.

Нагадаємо, відомий скандальними заявами Медведєв 1 листопада пригрозив застосувати ядерну зброю, якщо Україна виграє війну. Крім того, він натякнув, що обстріли енергетичної інфраструктури України припиняться, якщо держава виконає російські вимоги щодо війни.

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