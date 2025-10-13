- Дата публікації
Медведєв обізвав Трампа і пригрозив наслідками через ракети "Томагавк"
У Кремлі незадоволені рішенням Трампа надати Україні ракети «Томагавк».
Заступник очільника російського Радбезу Дмитро Медведєв пригрозив американському президенту Дональду Трампу через постачання Україні ракет «Томагавк».
Свою божевільну заяву він опублікував у Телеграм.
«Трамп сказав, якщо президент Росії не врегулює український конфлікт, то для нього це погано закінчиться. Погрожує сто перший раз, коротше. Якщо „бізнес-миротворець“ про „Томагавки“, то фраза невірна. Постачання цих ракет може закінчитися погано для всіх. І насамперед — для самого Трампа.
Сто разів було сказано у зрозумілій навіть для зоряно-смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне виконання «Томагавків» від звичайного в польоті неможливо. Пуск їх здійснюватиме не бандерівський Київ, а саме США. Читай: Трамп. Як відповідати Росії? Ось саме! Залишається сподіватися, що це чергова порожня загроза», — зазначив він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk, якщо Росія продовжить війну проти України.
Володимир Путін заявив, що Росія у відповідь на поставки Україні американських ракет «Томагавк» буде зміцнювати свою протиповітряну оборону.