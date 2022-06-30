Медведєв побідкався на санкції і сказав, що вони можуть стати приводом для війни

Медведєв побідкався на санкції і сказав, що вони можуть стати приводом для війни

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що запроваджені проти його країни міжнародні санкції можна розцінювати як акт міжнародної агресії та формальний привід до війни.

Політик у традиційні й для себе манері заявив, що практика запровадження санкцій проти Росії є "хамською та цинічною".

Про це Медведєв сказав форумі в Петербурзі, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"За певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані і як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli (привід до війни – ред.). У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону", – сказав заступник голови Радбезу.

Він додав, що антиросійські санкції обмежені лише "невротичною фантазією її авторів" та "відчуттям власної безкарності".

"У таких умовах жодна людина, жодна компанія, та що там говорити, жодна держава не може почуватися по-справжньому захищеною. І хто наступний у цьому потворному параді рестрикцій? Китай? Індія? Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону? Африка або Латинська Америка? Сьогодні ніхто вже ні в чому не впевнений", – вкотре відзначився маніпулятивною заявою Медведєв.

Нагадаємо, напередодні Велика Британія запровадила санкіцї проти другої найбагатшої людини Росії Володимира Потаніна та родичці президента РФ Володимира Путіна. Усе через вторгнення Росії до України.