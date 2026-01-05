Медведєв погрожував викрасти Мерца: в Німеччині відреагували

Дмитро Медведєв / © Associated Press

Уряд ФРН рішуче засудив заяви колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про можливе викрадення федерального канцлера Фрідріха Мерца.

Про це пише видання Welt.

“Ми найрішучішим чином засуджуємо подібні загрози”, — заявив заступник прессекретаря уряду Німеччини Себастьян Хілле. За його словами, уряд не бачить підстав для посилення заходів безпеки щодо канцлера у зв’язку з цими заявами.

“Наявні заходи безпеки довели свою ефективність і забезпечують захист, відповідний до конкретної ситуації та рівня загрози, з яким стикається канцлер”, — додав Хілле.

Він підкреслив, що Мерц “надійно та безпечно захищений”, а співробітники служби безпеки Федерального управління кримінальної поліції “належать до найкращих у світі”.

Нагадаємо, колишній президент Росії та заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв цинічно заявив, що може уявити собі операції з викрадення світових лідерів, подібні до тієї, яку здійснили США у Венесуелі, прямо згадавши федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

“Викрадення неонациста Мерца може стати чудовим поворотом у цьому карнавальному серіалі”, — зазначив Медведєв.

Крім того, раніше заступник голови Ради безпеки РФ та колишній президент держави-агресорки Дмитро Медведєв звинуватив Фінляндію у “мерзенній русофобії” та пригрозив сусідній країні “розплатою”.