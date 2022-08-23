Медведєв поскаржився на західну зброю та заявив, що тільки РФ могла гарантувати Україні безпеку

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який відомий своїми маразматичними заявами, цього разу побідкався, бо Україна відмовилась від російських гарантій безпеки.

Він заявив, що нібито тільки держава-терористка могла гарантувати українцям безпеку, але Україна вирішила скористатись західним озброєнням.

Про це Медведєв написав у соціальних мережах.

Колишній президент РФ заявив, що нібито лише Росія могла гарантувати Україні безпеку. Також він побідкався на те, що Україна відмовилась від цих "гарантій".

Медведєв також побідкався на те, що "українську владу простимулювали відмовитись від російських гарантій безпеки західне фінансування та ракети".

Також експрезидент держави-агресорки переконаний, що завдяки "спецоперації" Україна не стане членом НАТО. Озлоблений російський політик вкотре пригрозив українському президенту тим, що "для нього не буде жодних гарантій безпеки" та розмріявся, що США перестануть допомагати Україні.

Нагадаємо, ранше повідомлялося, що Медведєв однією ногою в дурдомі і після невдалої спроби суїциду на тлі алкоголізму до нього приставили лікара психіатра. Навіть цікаво, як відреагує на інцидент Путін цього разу.

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