Медведєв пригрозив Молдові перекриттям газу і натякнув на "захист" росіян у Придністров’ї

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив Молдові заходами у відповідь на приєднання країни до санкцій проти РФ. Зокрема, він дав зрозуміти, що країна може перекрити Молдові газ.
Зокрема, Медведєв натякнув, що Росія готова "захищати" своїх "громадян" у контрольованому нею невизнаному Придністров’ї.
Про це заступник голови російського Радбезу написав у Мережі.
"Намагаючись догодити своїм новим господарям, не будучи в ЄС, готові приєднатися до європейських санкцій проти нашої країни. Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише "дорогих" енергетичних та інших ресурсів, а й взагалі ніяких. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС", – йдеться у повідомленні Медведєва.
"Якщо розпочнеться серйозна заваруха навколо аншлюсу Молдови Румунією, слід мати на увазі, що у Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії", – натякнув політик на ймовірні дії РФ у регіоні.
Нагадаємо, Україна та Молдова офіційно отримали статуси кандидатів у члени ЄС на саміті 23 червня.
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