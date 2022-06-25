Медведєв пригрозив Молдові перекриттям газу і натякнув на "захист" росіян у Придністров’ї

Медведєв пригрозив Молдові перекриттям газу і натякнув на "захист" росіян у Придністров’ї

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив Молдові заходами у відповідь на приєднання країни до санкцій проти РФ. Зокрема, він дав зрозуміти, що країна може перекрити Молдові газ.

Зокрема, Медведєв натякнув, що Росія готова "захищати" своїх "громадян" у контрольованому нею невизнаному Придністров’ї.

Про це заступник голови російського Радбезу написав у Мережі.

"Намагаючись догодити своїм новим господарям, не будучи в ЄС, готові приєднатися до європейських санкцій проти нашої країни. Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише "дорогих" енергетичних та інших ресурсів, а й взагалі ніяких. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС", – йдеться у повідомленні Медведєва.

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"Якщо розпочнеться серйозна заваруха навколо аншлюсу Молдови Румунією, слід мати на увазі, що у Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії", – натякнув політик на ймовірні дії РФ у регіоні.

Нагадаємо, Україна та Молдова офіційно отримали статуси кандидатів у члени ЄС на саміті 23 червня.

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