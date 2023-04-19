Медведєв пригрозив "озброїти КНДР" після заяв Сеула про можливу допомогу Україні

У Росії погрожують Південній Кореї, яка допустила можливість передавання зброї Україні.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із черговими погрозами, цього разу у бік Південної Кореї, президент якої допустив передавання озброєння Україні. Він заявив, що Росія у відповідь готова надати КНДР "нові зразки російської зброї".

Про це Медведєв написав у Telegram.

"З'явилися нові охочі допомогти нашим ворогам. Президент Південної Кореї заявив, що в принципі ця держава готова постачати київському режиму зброю. Притому, що ще недавно південнокорейці гаряче запевняли, що можливість постачання летальної зброї Києву повністю виключають. Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать нові зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів із КНДР?" - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Південна Корея заговорила про можливе постачання зброї Україні. Президент Юн Сук Йоль заявив, що країна вийде за межі гуманітарної підтримки у випадку, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення.

Раніше Медведєв погрожував Польщі "зникненням", йому порадили і далі "змішувати алкоголь і наркотики".

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