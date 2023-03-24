Медведєв пригрозив ракетним ударом по Бундестагу через ордер Путіна: реакція Берліна

В німецькому уряді заявили, що не бачать сенсу коментувати погрози заступника голови російського Радбезу Дмитра Медвєдєва на адресу ФРН.

Про це сказав речник уряду Штеффен Гебештрайт під час брифінгу 24 березня.

"Я не маю бажання реагувати на подібні провокації, вони говорять самі за себе", - сказав він.

До слова, путінський посіпака заявив про ракетний удар по Бундестагу та Офісу канцлера Олафа Шольца, якщо станеться арешт російського диктатора Володимира Путіна на території країни. На думку Медвєдєва, реальний арешт Путіна стане "оголошенням війни РФ". Він такж назвав "дурнем" і "недоумком" міністра юстиції Марка Бушманна за його тезу про те, що Путіна будуть зобов'язані заарештувати, якщо президент РФ перетне кордон Німеччини.

Ордер на арешт диктатора РФ

Ордери на арешт президента Росії та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їхнього життя, допоки вони не постануть перед судом. Прокурор МКС Карім Хан заявив, що вони планували тримати ордери таємниці, але вирішив оприлюднити їх, щоб спробувати зупинити подальші злочини.

Дмитро Медведєв за кілька днів після видавання ордера пригрозив МКС суду в Гаазі ударом гіперзвукової ракети. На його думку, всі акти Генасамблеї, Радбезу ООН та інших інститутів є "несправедливими", тому країни не хочуть їх виконувати.

Політтехнолог Михайло Шейтельман каже, що є два сценарії майбутнього диктатора Кремля. Один із них полягає в тому, що диктатор просто не доживе до судового процесу. Диктатора може вбити його оточення, аби той не розповів на суді правду про їхню участь у війні проти України.

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