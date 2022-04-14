Медведєв пригрозив Швеції та Фінляндії наслідками вступу до НАТО

У разі вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, Росія побільшає офіційно зареєстрованих противників, каже Медведєв.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив із погрозами на адресу Швеції та Фінляндії через їхній намір вступити до НАТО. Експрезидент РФ заявив, якщо країни вступлять до Альянс, то "у Росії стане більше офіційно зареєстрованих противників".

Про це він написав у Telegram.

На думку Медведєва, у такому разі Росії буде зміцнювати північний кордон: "серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки. У такому разі про жодний без'ядерний статус Балтики мова йти вже не зможе – баланс має бути відновлений".

Також Медведєв стверджує, що Швецію та Фінляндію покликали б до НАТО незалежно від того, чи почала б Росія війну в Україні чи ні.

Нагадаємо, у Фінляндії розпочинаються дебати про приєднання країни до НАТО.

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