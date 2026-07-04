У Путіна розмріялись про "смугу безпеки" в трьох областях України: деталі цинічної заяви

Дмитро Медведєв / © Associated Press

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У Кремлі цинічно заявили про бажання створити так звану «смугу безпеки» на території трьох областей України: Сумської, Дніпропетровської та Харківської.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, передають російські ЗМІ.

Заява Медведєва про «смугу безпеки» — подробиці

У своїх хворобливих фантазіях російський посадовець назвав загарбницькі наміри лише «продовженням» раніше озвучених планів кремлівського диктатора Путіна.

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«А нова смуга безпеки, про яку вчора сказав Глава держави, пройде територією Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей», — зазначив Медведєв.

Не обмежившись вологими мріями про загарбання нових українських земель, Медведєв вивалив чергову порцію пропагандистської нісенітниці про фронт, звинувативши Захід у «таємних змовах», а Україну — у викривленні реальності.

«Фальшива риторика бандерівського Києва та його шалених спонсорів потрібна лише для їхнього самозбереження та видачі нових грошей на війну», — заявив посадовець країни-агресорки.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно повторив вчорашнє твердження Путіна про те, що Костянтинівка нібито перебуває під контролем російських військ.

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Також ми писали, карта бойових дій, яку показують російському диктатору Володимиру Путіну, суттєво відрізняється від реального стану справ на передовій. Російський Генеральний штаб значно збільшує площу територій, які нібито перебувають під контролем армії РФ.

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