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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Як Путін насправді ставиться до заяв Трампа: маріонетка Медведєв проговорився

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв назвав «політичними гойдалками» позицію Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв / © Getty Images

Після заяви президента США Дональда Трампа про нові поставки зброї Україні, Кремль відреагував критично. Експрезидент РФ Дмитро Медведєв назвав позицію Трампа щодо війни «політичними гойдалками».

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Медведєв іронічно прокоментував мінливість висловлювань Трампа: «Американець знову катається на своїх улюблених політичних гойдалках. „Я задоволений розмовою з Путіним“. „Я розчарований розмовою з Путіним“. „Ми не постачаємо нової зброї Україні“. „Ми постачатимемо багато зброї Україні для оборони“».

На думку Медведєва, до цих слів слід ставитися «ніяк», і саме так до них ставляться як російські солдати, так і «верховний головнокомандувач» — Володимир Путін. При цьому Медведєв закликав «повертати нашу землю» і «працювати на перемогу», ігноруючи той факт, що українські території ніколи не належали Росії. А дії РФ є збройною агресією та окупацією з погляду міжнародного права.

Нагадаємо, Пєсков каже, що Кремль цінує «зусилля Трампа щодо прямого переговорного процесу між Москвою та Києвом».

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