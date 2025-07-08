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Як Путін насправді ставиться до заяв Трампа: маріонетка Медведєв проговорився
Експрезидент РФ Дмитро Медведєв назвав «політичними гойдалками» позицію Дональда Трампа щодо війни в Україні.
Після заяви президента США Дональда Трампа про нові поставки зброї Україні, Кремль відреагував критично. Експрезидент РФ Дмитро Медведєв назвав позицію Трампа щодо війни «політичними гойдалками».
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Медведєв іронічно прокоментував мінливість висловлювань Трампа: «Американець знову катається на своїх улюблених політичних гойдалках. „Я задоволений розмовою з Путіним“. „Я розчарований розмовою з Путіним“. „Ми не постачаємо нової зброї Україні“. „Ми постачатимемо багато зброї Україні для оборони“».
На думку Медведєва, до цих слів слід ставитися «ніяк», і саме так до них ставляться як російські солдати, так і «верховний головнокомандувач» — Володимир Путін. При цьому Медведєв закликав «повертати нашу землю» і «працювати на перемогу», ігноруючи той факт, що українські території ніколи не належали Росії. А дії РФ є збройною агресією та окупацією з погляду міжнародного права.
Нагадаємо, Пєсков каже, що Кремль цінує «зусилля Трампа щодо прямого переговорного процесу між Москвою та Києвом».