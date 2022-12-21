Медведєв у Пекіні провів зустріч із Сі Цзіньпіном, йшлося і про війну РФ проти України

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв у середу, 21 грудня, під час візиту до Пекіна зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це він повідомив у Telegram.

"Ми обговорили питання взаємодії між двома правлячими партіями, обговорили питання двосторонньої взаємодії нашого стратегічного партнерства з Китаєм у всіх сферах, включаючи звичайно економіку, промислову кооперацію та багато іншого, обговорили міжнародні питання, включаючи безумовно конфлікт на Україні", - йдеться у заяві Медведєва.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, Медведєв нібито також передав у Пекіні для лідера Китаю "послання" від Путіна. Проте про що конкретно йдеться, пропагандистки не повідомляють.

Нагадаємо, 20 грудня німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр під час розмови телефоном з китайським лідером Сі Цзіньпіном попросив його використати свій вплив на диктатора Володимира Путіна для завершення війни в Україні.

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