Медведєв вдався до улюблених погроз: "Ядерний апокаліпсис цілком імовірний"

Аби уникнути третьої світової війни та ядерної зими, скандальний політик пропонує Заходу зокрема знищити "київський режим" і прийняти, що частина України буде окупована.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв узявся залякувати світ ядерною війною, водночас заявивши, що ядерної зими можна уникнути, якщо Захід виконає всі російські вимоги щодо закінчення війни в Україні.

Про це Медведєв написав у Мережі та у своїй статті для російського пропагандистського видання.

Ядерні погрози Медведєва

"Зауважу одну річ, яку не люблять визнавати політики всіх мастей: ядерний апокаліпсис не тільки можливий, а ще й цілком імовірний. Чому? Причин щонайменше дві", – вказує одіозний російських політик.

Так, першою причиною для "ядерного апокаліпсису" Медведєв назвав те, що світ перебуває у набагато гіршому протистоянні, ніж було в період Карибської кризи: "бо наші противники вирішили реально розгромити найбільшу ядерну державу − Росію. Вони, без сумніву, кін*ені придурки, але це саме так".

"А друга причина зовсім прозаїчна − ядерна зброя вже застосовувалася відомо ким і де, а значить, ніякого табу немає!" – додав заступник очільника Радбезу РФ.

Критика на адресу Заходу і НАТО

У своєму матеріалі Медведєв також вкотре узявся принижувати Захід, союзників України, і вихвалитися тим, що Москві начебто вдалося придушити "збройний заколот Пригожина" та "захопити Бахмут".

Політик переконує, що РФ нібито жодним чином не страждає від міжнародної ізоляції і санкцій. Він стверджує, буцімто торгівля суттєво зросла, а економіка розвивається так, що "зростання виробництва набагато вищі, ніж у Європі".

Не забув Медведєв і про НАТО: сказав, що Росія начебто "ніколи не намагалася стримувати" Альянс, а тільки просила не запрошувати до його складу "колишні частини нашої країни, особливо ті, з якими у нас є територіальні суперечки".

Заступник голови російського Радбезу також вказує, що мета його держави – "усунути загрозу членства України в НАТО". Політик переконаний, що РФ "доб'ється" цієї мети.

Медведєв поділився своїми вигадками і про те, що оскільки "країни, що конфліктують, не приймають до НАТО", то війна проти України буде "перманентною, адже це питання існування Росії".

Третя світова війна

На думку одіозного політика, усе це може завершитися третьою світовою війною. Вона закінчиться або ядерною зимою, або пошуком найважчих компромісів протягом довгого часу, і призведе до нового світоустрою "на балансі інтересів усіх країн".

Медведєв стверджує, що краще "багато спілкуватися, терпіти, проявляти витримку" та шукати компроміси, аніж "занапаститися всім разом у день Апокаліпсису". Він стверджує, що Москва готова до компромісів, але лише на її умовах. Так, політик має на увазі, що світу слід забути про будь-яку антиросію, знищити і заборонити "київський режим", прийняти, що частина України буде окупована.

"Заходу доведеться це прийняти, якщо він не хоче апокаліптичного кінця нашої недосконалої цивілізації", – наголошує за ступник голови Радбезу РФ.

Що відомо про ядерні погрози Росії

У передчутті контрнаступу ЗСУ різні рупори російської влади вдалися до ядерних погроз на адресу України та світу. Так, у середині червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про надходження російського ядерного озброєння, і спробував налякати, що ця зброя втричі потужніша за атомні бомби, скинуті військами США на Хіросіму та Нагасакі 1945 року.

А напередодні начальник української військової розвідки Кирило Буданов повідомив, що РФ підготувала все для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС, яку вже давно замінувала.

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Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив про плани РФ, які мають на меті спричинити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС: "Це частина їхньої стратегії: заморозити конфлікт, як і дамбу (Каховської ГЕС – ред.)".

Водночас видання Business Insider поінформувало у своїй статті, що західні експерти засумнівалися, чи виконають військові командири РФ наказ про ядерний удар чи підрив ЗАЕС після влаштованого Євгеном Пригожини та"вагнерівцями" заколоту проти Кремля.

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