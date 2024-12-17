Медведєв "вибухнув" погрозами на адресу України після ліквідації генерала Кирилова

Він вкотре повторив свою пропагандистську тезу про міфічних нацистів та пригрозив Україні відплатою.

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв вдався до погроз на адресу України після ліквідації начальника Військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.

Заяву Медведєва поширюють російські засоби масової пропаганди.

Заступник секретаря російського Радбезу назвав ліквідацію генерала "терактом" та "агонією бандерівського режиму".

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Медведєв зробив цинічну та брехливу заяву – мовляв "режим" з останніх сил, "усвідомлюючи неминучість свого воєнного розгрому, завдає боягузливих і підлих ударів у мирних містах". Зауважимо, що всім давно і добре відомо, що насправді це традиційна тактика російської армії – завдавати ударів по цивільних.

Чиновник вкотре повторив свою пропагандистську тезу про міфічних нацистів та пригрозив Україні відплатою.

"Спроби залякати наш народ, зупинити наступ російської армії, посіяти страх приречені. Бандерівських нацистів, включно з найвищим військово-політичним керівництвом країни, що зникає, чекає неминуча відплата", – заявив Медведєв.

Нагадаємо, вранці 17 грудня стало відомо про вибух у Москві та ліквідацію Кирилова з його помічником. Генерал віддавав накази про застосування хімічної зброї проти ЗСУ. Напередодні СБУ оголосила йому підозру.

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