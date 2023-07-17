Медведєв вибухнув погрозами після "бавовни" на Кримському мосту: "Треба підривати їхні будинки"

Після вибухів на Кримському мосту в ніч проти 17 липня заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв вдався до вже традиційних для себе погроз.

Про це свідчить заява одіозного російського політика в Мережі.

Так, Медведєв заявив, що з вигаданими ним "терористами" неможливо боротися міжнародними санкціями, залякуванням чи напучуваннями. Він не вказав, кого має на увазі, заявляючи про "терористів". Однак варто зазначити, що перед цим у Кремлі у вибухах на Кримському мосту звинуватили Україну.

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"Вони розуміють лише мову сили. Тільки персональні та зовсім негуманні методи. Тому треба підривати їхні власні будинки та будинки їхніх родичів. Шукати та ліквідувати їхніх спільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними", – закликає у своїй заяві заступник очільника Радбезу РФ.

Медведєв додав, що головне – "знищувати найвище керівництво терористичних формувань, у яких би щілинах ці комахи не ховалися".

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

В ніч проти 17 липня в районі Кримського мосту прогриміли два вибухи, які чули жителі довколишніх населених пунктів. Вранці в Мережі з’явилися фото й відео з суттєвими пошкодженнями автомобільної частини мосту. Водночас місцева окупаційна влада заявляла про "надзвичайну подію" в районі 145-ї опори мосту.

У Слідкомі РФ заявили про атаку по мосту двома начебто українськими надводними безпілотниками та пошкодження однієї з секцій конструкції. У відомстві відкрили справу за статтею про теракт.

Водночас в СБУ заявили, що з цікавістю стежать, "як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження". Всі деталі організації "бавовни" у службі пообіцяли розкрити після перемоги України.

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