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Медведєв відреагував на слова Джонсона прийняти Україну до НАТО і запропонував "відправити його до психлікарні"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
883
Час на прочитання
1 хв
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Медведєв відреагував на слова Джонсона прийняти Україну до НАТО і запропонував "відправити його до психлікарні"

Дмитро Медведєв відреагував на заклик Джонсона прийняти Україну до НАТО і запропонував "відправити його до психлікарні". / Фото: Getty Images

Дмитро Медведєв запропонував відправити Бориса Джонсона до психлікарні після заклику взяти Україну до НАТО.

Заступник голови Ради безпеки РФ та поплічник диктатора Путіна Дмитро Медведєв відреагував на слова експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, який закликав прийняти Україну до НАТО "без умов". Він, як завжди, продемонстрував вищі "ази дипломатії", притаманні російським чиновникам, і запропонував відправити Бориса Джонсона до "психіатричної лікарні".   

Про це Медведєв написав у Telegram.

"Колишній прем'єр Британії Джонсон запропонував прийняти Україну до НАТО "без умов". Його б, відставного дурня, прийняти без умов до психіатричної лікарні. Ось там він зможе серед своїх зображати крутого хлопця, котрий вимагає розпочати третю світову", - написав посіпака Кремля.

Нагадаємо, радник керівника ОП України Михайло Подоляк прогнозує новий заколот в Росії. І він може бути більш потужним, аніж бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. 

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Дата публікації
Перегляди
883
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