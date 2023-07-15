Медведєв відреагував на слова Джонсона прийняти Україну до НАТО і запропонував "відправити його до психлікарні"

Дмитро Медведєв запропонував відправити Бориса Джонсона до психлікарні після заклику взяти Україну до НАТО.

Заступник голови Ради безпеки РФ та поплічник диктатора Путіна Дмитро Медведєв відреагував на слова експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, який закликав прийняти Україну до НАТО "без умов". Він, як завжди, продемонстрував вищі "ази дипломатії", притаманні російським чиновникам, і запропонував відправити Бориса Джонсона до "психіатричної лікарні".

Про це Медведєв написав у Telegram.

"Колишній прем'єр Британії Джонсон запропонував прийняти Україну до НАТО "без умов". Його б, відставного дурня, прийняти без умов до психіатричної лікарні. Ось там він зможе серед своїх зображати крутого хлопця, котрий вимагає розпочати третю світову", - написав посіпака Кремля.

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