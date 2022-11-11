Медведєв відреагував на звільнення Херсона заявою про "велич "руcкого міра"

Політик закликав співгромадян не панікувати та не давати ворогові приводу для радості.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв після втрати Херсона почав заспокоювати росіян та озвучувати свої ілюзії про те, що всі захоплені території в результаті будуть російськими.

Про це Медведєв написав у Мережі, при цьому не вказавши назви міста, хоча зрозуміло, що йдеться про Херсон.

"Поняття територіального суверенітету в нашій країні нікуди не зникло. Все повернеться додому. До Російської Федерації", – йдеться в заяві.

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"Алармізм усіх небайдужих людей цілком пояснюваний, а крикливство і панікерство – ні. Не давайте приводу для радості ворогові ближньому та далекому. І частіше нагадуйте йому про велич і безмежність руского міра", – написав Медведєв.

Нагадаємо, ЗСУ взяли Херсон під свій контроль 11 листопада, увійшовши до міста. Українська розвідка закликала окупантів здаватися в полон.

У місті утворилися затори через те, що кожен херсонець хотів привітати та обійняти українських захисників. Багато мирних жителів вийшли на вулиці з українською символікою та почали розвішувати в місті національні стяги.

Проте спокійного життя в Херсоні може не бути ще у найближчі кілька місяців, адже в місті діятимуть ворожі ДРГ, які можуть скоювати теракти. Про це попередив місцевий журналіст.

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