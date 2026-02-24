Медведєв "вибухнув" ядерними погрозами щодо України та Заходу: в чому річ

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв / © Associated Press

Російська розвідка вигадала начебто підготовку Великої Британії та Франції до передавання Україні ядерних компонентів. Коментуючи цей «вкид», заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із прямими погрозами ядерними ударами по країнах Заходу та українських об’єктах.

Про це він написав у Мережі.

РФ заявила, що Україна може отримати ядерну зброю

Служба зовнішньої розвідки Росії стверджує, що Британія та Франція начебто ведуть активну роботу щодо можливих варіантів передавання Україні ядерного озброєння і засобів його доставлення. За версією ворога, розглядається схема, за якою таку допомогу можуть подати як нібито власні українські розробки.

«Йдеться про приховане передавання Україні європейських комплектувальних, обладнання та технологій у цій сфері. Як варіант розглядається французька малогабаритна бойова частина TN75 від балістичної ракети підводних човнів М51.1», — йдеться у вигадках СЗР Росії.

Також у відомстві заявили, що Німеччина відмовилася долучатися до такого сценарію.

Медведєв пригрозив ядерними ударами

Заяви російської розвідки миттю підхопив Медведєв, не упускаючи чергового шансу вдатися до ядерних погроз.

Він написав у Мережі, що інформація СЗР про намір Франції та Британії передати Києву ядерні технології радикально змінює ситуацію. Річ не в руйнуванні Договіру про нерозповсюдження ядерної зброї та ще чогось у міжнародному праві. Медведєв наголосив, що це пряме начебто передавання ядерної зброї країні, що воює.

«Не може бути й тіні сумніву в тому, що Росії в такому розвитку подій доведеться використовувати будь-яку, у тому числі нестратегічну ядерну зброю, по цілях в Україні, які становлять загрозу нашій країні. А в разі потреби — і щодо країн-постачальників, які стають співучасниками ядерного конфлікту з Росією. Це та симетрична відповідь, на яку має право Російська Федерація», — йдеться у погрозах кремлівського чиновника.

Реакція Британії на заяви РФ про ядерну зброю для України

Британський уряд відреагував на заяви росіян про нібито намір Лондона та Парижа надати Україні ядерну зброю.Там спростували таку інформацію, повідомило видання Sky News.

«Це очевидна спроба Володимира Путіна відвернути увагу від своїх жахливих дій в Україні. У цьому немає жодної правди«, — заявили в уряді Британії.

«Ви, мабуть, чули слова прем’єр-міністра сьогодні вранці, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців… Ми продовжуватимемо наші зусилля задля забезпечення справедливого та тривалого миру», — додали там.

Ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, напередодні четвертої річниці вторгнення до України президент РФ Володимир Путін знову вдався до ядерного шантажу, оголосивши модернізацію «ядерної тріади» абсолютним пріоритетом Москви для стратегічного стримування. Диктатор також заявив про плани системно посилювати всі роди військ, підвищувати їхню мобільність і готовність до боїв у найскладніших умовах.